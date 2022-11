Changement climatique: la Suède observe une hausse de près de 2 degrés en moyenne par rapport aux années 1800

La température moyenne de la Suède a augmenté de près de deux degrés Celsius depuis la fin du XIXe siècle et la couverture neigeuse dure deux semaines de moins alors que les précipitations ont augmenté, selon un nouveau rapport sur le changement climatique dans ce pays nordique.

Selon le rapport de l’Institut météorologique et hydrologique suédois (SMHI), la température moyenne dans le pays était plus élevée d’1,9 degré Celsius entre 1991 et 2020 par rapport à la période comprise entre 1861 et 1890.