Le Fonds mondial met en garde contre «l’escalade de l’impact» du changement climatique sur la santé mondiale

D’autres menaces incluent la propagation de la tuberculose parmi le nombre croissant de personnes déplacées dans le monde. « La tuberculose est une maladie qui se développe lorsque des personnes très stressées se concentrent dans un espace restreint, avec une nourriture et un abri inadéquats », a-t-il expliqué. « Plus nous assistons à des déplacements de population dus au changement climatique, plus je pense que cela se traduira par des conditions qui rendront cette maladie au moins plus probable. »

Or, la population de ces régions ne sera pas immunisée, d’où le risque d’un taux de mortalité plus élevé. « C’est assez alarmant », a affirmé M. Sands lors d’une réunion d’information avec l’association des correspondants de l’ONU.

D’ici la fin de 2022, M. Sands a déclaré que le Fonds mondial aura investi environ 5,4 milliards de dollars, un record. Les plus grands donateurs de l’organisation basée à Genève sont les gouvernements du G7, menés par les Etats-Unis et la France. « 2022 a été une année brutale », a insisté M. Sands, « dans les communautés les plus pauvres du monde, le VIH, la tuberculose et le paludisme tuent beaucoup plus de personnes que le covid ».