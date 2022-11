Tout ce qu’il faut savoir sur le Canada, premier adversaire des Diables en Coupe du monde (vidéo)

2. SURNOMS : The Canucks et Les Rouges

3. PERFORMANCES EN COUPE DU MONDE : le Canada n’a disputé qu’une phase finale d’un Mondial : en 1986 au Mexique.

Résultats : 3 revers et… 0 but marqué (1-0 contre la France et 2-0 contre la Hongrie et l’URSS).

Le Canada s’est qualifié pour le Qatar en terminant 1er du Tour final de la zone Amérique du Nord. Les Canadiens ont devancé les USA, le Mexique, le Costa Rica, le Panama, l’El Salvador, la Jamaïque et le Honduras. Le Canada organisera, avec les Etats-Unis et le Mexique, la Coupe du Monde 2026.

4. LES STARS DE L’EQUIPE :

* JONATHAN DAVID (22 ans- attaquant)… attaquant de Lille qui a évolué à La Gantoise de 2018 à 2020.

Il aurait pu aussi jouer pour les Etats-Unis ou Haïti mais a finalement opté pour le Canada.

Il est sélectionné en équipe première en août 2018 et effectue ses débuts contre les… Îles Vierges et inscrit un doublé après 36 minutes… Du jamais vu pour une première avec les Rouges.

Il est élu joueur canadien de l’année en 2019.

* ALPHONSO DAVIES (21 ans – arrière gauche) : Originaire du Libéria, il a rejoint le Canada à l’âge de 5 ans. Il évolue au Bayern depuis 2019 alors que le club de ses rêves est… Chelsea.

Davies détient différents records de précocité :

– Plus jeune buteur canadien en championnat d’Allemagne à 18 ans, 4 mois et 5 jours.

– Plus jeune buteur de l’équipe nationale du Canada à 16 ans, 8 mois et 6 jours).

Son surnom est lié à l’une des forces du joueur : sa vitesse. Thomas Müller, son coéquipier au Bayern, l’appelle donc « Bip-Bip ».

5. LE SELECTIONNEUR :

John Herdman :

Sa particularité : avant de rejoindre l’équipe masculine en 2018, il a remporté avec l’équipe féminine la médaille de bronze aux JO de Londres en 2012 et à Rio en 2016. Son but au Mondial sera double : enfin marquer un but et gagner un match.

6. CALENDRIER AU QATAR :

23 novembre à 20h00 : Contre la Belgique

27 novembre à 17h00 : contre la Croatie