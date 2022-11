Un météore survole le Canada avant de s’écraser, la Nasa se veut rassurante (vidéo)

La Nasa se veut donc rassurante. Ces météores peuvent aider les scientifiques et chercheurs à mener des tests en matière de défense planétaire en cas d’impact majeur.

Le 19 novembre dernier, un météore est passé dans le ciel de l’Etat d’Ontario au Canada avant de s’écraser sur Terre. Le météore en question mesurait un mètre de largeur et ne représentait aucun danger particulier, selon la Nasa qui souligne qu’il s’agit de la sixième fois qu’un météore est suivi de si près avant son impact.

« De tels impacts inoffensifs deviennent des exercices spontanés dans le monde réel et nous donnent l’assurance que les systèmes de défense planétaire de la Nasa sont capables de répondre à un impact grave par un type d’objet plus gros », rapporte Kelly Fast, responsable du programme de défense planétaire de la Nasa.

C’est grâce au Center for Near Earth Object Studies, qui calcule les orbites des astéroïdes et des comètes se rapprochant de l’orbite de la terre, que le météore a été détecté. Cet outil permet donc d’évaluer les menaces potentielles pour notre planète.