«La quotidienne Mondial 2022»: le rappel à l’ordre de Roberto Martinez (vidéo)

Dans notre « quotidienne », Frederic Larsimont, notre chef foot et envoyé spécial au Qatar, revient sur les choix opérés par le coach fédéral.

Contrairement à son habitude, Roberto Martinez a dévoilé en conférence de presse une bonne partie du onze belge qui débutera la rencontre face au Canada.

Une manière pour l’Espagnol de mettre les points sur les i et réitérer sa confiance notamment à deux joueurs pointés du doigt ces derniers temps, à savoir Jan Vertonghen et Éden Hazard. Les autres Diables assurés d’entamer le match sont Thibaut Courtois, Toby Alderweireld, Axel Witsel et Kevin De Bruyne !