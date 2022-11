83% des parents plébiscitent le télétravail

Les parents apprécient le télétravail. C’est une des grandes conclusions du Baromètre 2022 de la Ligue des familles. Il a été réalisé via un questionnaire en ligne. Mille adultes de 18 ans et plus, travaillant au moins à temps partiel, avec au moins un enfant de 0 à 25 ans, et résidant à Bruxelles ou en Wallonie y ont participé.

Le télétravail est largement plébiscité par les parents puisque la majorité (83 %) estime qu’il contribue à leur bien-être au travail. Et que les opposants au télétravail se rassurent : 90 % des parents qui télétravaillent disent travailler autant ou davantage en télétravail qu’en présentiel.