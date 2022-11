Coupe du monde: adversaires des Diables rouges, le Maroc et la Croatie se quittent dos à dos (0-0)

Un match entre outsiders de la poule F avec des occasions mais sans le moindre but.

Les Diables rouges ouvriront leur Mondial avec un duel face au Canada, ce mercredi à 20h en Belgique. Avant ce duel, on a eu droit au premier match du groupe F avec une rencontre intéressante entre les deux prochains adversaires des Belges, à savoir le Maroc et la Croatie. Ces deux nations avaient un objectif commun : prendre un départ en fanfare dans un groupe au sein duquel elles font figure d’outsiders. C’est loupé !

Le résumé du match

Finaliste il y a quatre ans, la Croatie a été accrochée par le Maroc 0-0 en ouverture du groupe F, celui de la Belgique, mercredi à la Coupe du monde de football au Qatar, au stade Al Bayt à Al Khor.

Les Lions de l’Atlas, avec Selim Amallah (Standard) tout le match, prennent un bon point, eux qui veulent rééditer les exploits de la sélection qualifiée pour les 8es de finale au Mondial de 1986.

Les Croates, demi-finalistes aussi en 1998 en France, ont eu le ballon en première période, mais, hormis un envoi trop enlevé de Perisic (17e), ont attendu les arrêts de jeu pour se montrer dangereux.

Touché au mollet quelques instants plus tôt et remplacé à la pause, Vlasic se heurtait pourtant à Bounou dans le petit rectangle et dans la foulée Luka Modric, 37 ans, désigné meilleur joueur de la dernière édition du Mondial, envoyait un tir à l’entrée du rectangle au-dessus de la cage marocaine.

Misant sur le contre, les Marocains se sont heurtés à une défense croate bien en place, mais s’offraient la première occasion à la reprise avec une tête de Mazraoui (51e), le défenseur du Bayern qui se blesse sur l’action, boxée par Livakovic. Le gardien croate faisait de même sur une frappe d’Hakimi (65e). Lovren avait répondu du tac au tac (52e). Aucun des deux pays ne parviendra à concrétiser de timides incursions ensuite.

