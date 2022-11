Le bien à la loupe à Woluwe-Saint-Pierre: une grande maison familiale à 1.485.000 euros (photos)

Cette maison 3 façades des années 1920 est située à Woluwe-Saint-Pierre, dans un quartier entouré de nombreuses facilités et arrêts de transports en commun accessibles à pied. L’habitation comporte 4 à 5 chambres, de généreux espaces de réception ou encore un petit jardin agrémenté de plantations. L’ensemble a été intégralement rénové en 2011 et est en très bon état. On peut aussi noter qu’un soin particulier a été apporté à l’aménagement intérieur, qui se caractérise entre autres par du mobilier sur mesure et diverses finitions de qualité.

Situation

C’est à Woluwe-Saint-Pierre, dans une rue principalement résidentielle, qu’est située cette maison 3 façades. On trouve à quelques centaines de mètres divers arrêts de bus, ainsi que la chaussée de Wavre, qui rassemble de nombreuses facilités dont la station de métro Hankar. La maison est aussi entourée par d’autres commerces et services accessibles en 5 à 10 minutes à pied, comme des écoles, des magasins de proximité, des centres médicaux, etc. Le quartier rassemble différents lieux de loisir et le parc de Woluwe se trouve à un kilomètre à peine. La situation de la maison permet aussi un accès rapide à la zone Delta, et donc à la E411 qui permet de quitter Bruxelles.

2

Etat général

La maison est une construction des années 1920, époque dont elle a conservé des hauts plafonds et quelques éléments de caractère comme ses « bow windows ». En 2011, l’habitation a subi une rénovation intégrale lors de laquelle le système électrique et la plomberie ont été revus, les châssis remplacés, une nouvelle chaudière au gaz a été installée, une extension a été construite, etc. Le bien présente une PEB de E+ mais est néanmoins isolé au niveau du toit et de l’annexe. On peut souligner qu’en plus des aspects techniques, l’aménagement intérieur a complètement été revu. La maison possède donc une cuisine et des sanitaires contemporains, mais aussi une décoration particulièrement soignée avec des éclairages intégrés, différents parquets, de nombreux placards et meubles sur mesure, des stores, etc.

3

Disposition

La maison comporte 5 niveaux, caves comprises. Au rez-de-chaussée, la porte d’entrée débouche sur un généreux hall avec vestiaire et WC. Le séjour traverse la profondeur de l’habitation et se compose de trois pièces, dont deux salons (un avec feu) et une salle à manger. Tout comme la cuisine ouverte, cette dernière est située dans une extension avec de grandes baies vitrées qui donnent sur le jardin et la terrasse. Au premier étage, un grand palier dessert une salle de bain, un WC, une petite chambre et deux plus grandes – dont une avec terrasse. Le deuxième étage comporte quant à lui une petite chambre d’enfant (ou bureau), un WC et une suite parentale avec un vaste dressing, une chambre et une salle de bain complète à l’étage supérieur, sous le toit. Le sous-sol de la maison rassemble quant à lui plusieurs caves, une buanderie, un WC et une salle de jeu qui pourrait redevenir un garage moyennant de légers aménagements.

4

Prix

La maison est mise en vente au prix de 1.485.000 euros. Sa rénovation remonte à une dizaine d’années mais le bien est toujours en très bon état. Il présente aussi un niveau de finitions et d’équipements élevé.

Adresse : Woluwe-Saint-Pierre

Surface habitable : 300 m2

Chambres : 4-5

Salles d’eau : 3

WC : 4

Cave : oui

Jardin : oui, terrain +/- 5 ares

Etat : rénové

Garage : oui (possible moyennant aménagements)

PEB : E+