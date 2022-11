Architecture: deux logements et un commerce dans une maison bruxelloise

L’immeuble était en ruine et la rénovation, conséquente. Pour financer les travaux, option a été prise d’aménager un logement supplémentaire en sous-sol, en rez-de-jardin. Aujourd’hui, le bâtiment se compose ainsi d’un commerce et de deux habitations lumineuses et de qualité, bénéficiant d’espaces extérieurs privatifs.

Cet immeuble, les anciens supporters du club de foot d’Auderghem le connaissent bien… Durant des années, le rez-de-chaussée a abrité leur QG. La fréquentation des lieux a cessé lorsque le bar a fermé ses portes. Abandonné, le bâtiment a fini par se dégrader. A tel point que lorsque Marta et Francesco, en quête d’une maison à rénover, l’ont visité, il n’était plus que ruine. Mais pour le couple, son potentiel a rapidement fait oublier son état. C’était là, le long d’une rue commerçante d’Auderghem, à deux pas des commodités et de la forêt de Soignes, qu’ils voulaient s’installer. Mais avant, il fallait réhabiliter la maison. Et la tâche était imposante…