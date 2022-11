Guerre en Ukraine: le Parlement européen qualifie la Russie d’«Etat promoteur du terrorisme»

Et cela malgré quelques réticences, comme l’avait exprimé en début de plénière l’élue écologiste Saskia Bricmont (groupe Verts/ALE, 4e groupe de l’assemblée). Son groupe avait pour consigne de voter pour le texte, mais, tout comme son co-président Philippe Lamberts, l’eurodéputée belge s’est abstenue. « J’ai des réticences sur le plan légal, en tant que colégislateur européen nous risquons d’ouvrir une brèche. Il n’y a pas de définition commune (européenne) du terrorisme. Et les crimes d’agression et crimes de guerre imputés à la Russie dans son invasion de l’Ukraine sont en eux-mêmes déjà définis dans le droit international » et permettent donc une condamnation sur des bases solides, note-t-elle.

Autre son de cloche chez Tom Vandenkendelaere (CD& ; V), du principal groupe politique du Parlement (le PPE, droite conservatrice, démocrates-chrétiens). « La Russie attaque sans pitié des cibles civiles, des hôpitaux aux écoles en passant par des abris et des centrales énergétiques. Des actes qui violent le droit international. C’est pourquoi le Parlement européen donne aujourd’hui un signal politique très clair, en désignant la Russie comme État sponsor du terrorisme ». Le texte demande justement à l’UE de mettre en place « un nouvel instrument juridique européen qui définisse le terrorisme d’État au niveau européen et les conséquences que cela pourrait avoir », ajoute l’eurodéputé. « Cela ne se fera pas en un jour, mais on espère ainsi ouvrir la voie pour que Poutine et son régime puissent être tenus pour responsables de leurs crimes devant un tribunal international ».