Ménopause: le traitement hormonal est-il une fatalité?

Pour de nombreuses femmes âgées d’une cinquantaine d’années, elle représente la fin définitive d’un cycle, un an sans menstruations. Leurs ovaires cessent de fonctionner et ne sécrètent plus d’œstrogènes et de progestérone, les hormones reproductrices féminines ; la ménopause s’installe. Certaines franchissent cette étape sans trop d’inconfort, chez d’autres, des symptômes se manifestent et les incommodent. « Les symptômes les plus souvent rapportés sont les bouffées de chaleur et les palpitations. Certaines femmes sont aussi concernées par des sudations nocturnes, elles se réveillent comme si elles avaient pris une douche dans leur lit », détaille le professeur Jean-Luc Squifflet, chef du service de gynécologie des Cliniques universitaires Saint-Luc. « La ménopause peut aussi induire des sautes d’humeur. Moins fréquemment, une sensation de douleur articulaire. Les femmes se réveillent le matin avec l’impression d’être rouillées.