Coupe du monde: Leander Dendoncker sera titularisé dans le trio défensif des Diables rouges face au Canada

Les Diables rouges ouvriront leur Mondial avec un duel face au Canada, ce mercredi à 20h belges. Les derniers résultats mitigés et les incertitudes qui entourent certains cadres de l’équipe nationale font de cette rencontre un rendez-vous incontournable, et une occasion d’insuffler la confiance au groupe et aux supporters belges.

Il nous revient que Leander Dendoncker jouera bel et bien ce soir. Il composera le trio défensif avec Toby Alderweireld et Jan Vertonghen.