La montée en puissance des Etats du Golfe

La Coupe du monde au Qatar symbolise l’importance géopolitique accrue de cette région riche en pétrole. L’Allemagne, qui a besoin de pétrole et de gaz, tente de s’en rapprocher. Les Etats du Golfe, quant à eux, se rendent de plus en plus indépendants de l’Occident et cherchent plutôt à se rapprocher de la Chine et de la Russie.

