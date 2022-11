Fusillade dans un supermarché aux Etats-Unis: le suspect était un employé et s’est suicidé

Ce drame a eu lieu alors que les Etats-Unis se préparent à célébrer la grande fête familiale de Thanksgiving. Et quatre jours plus tôt, une fusillade à Colorado Springs, dans l’Etat du Colorado (centre), a fait cinq morts et au moins 18 blessés dans un club LGBT+. Le club commémorait ce soir-là la Journée du souvenir transgenre, dédiée aux victimes de violences transphobes et célébrée internationalement.

Et dix jours plus tôt, déjà en Virginie, trois membres de l’équipe de football américain de l’Université de Virginie (UVA) avaient été tués par un ancien coéquipier au retour d’une excursion en bus lors de laquelle ils avaient assisté à une pièce de théâtre.

Magasin bondé

L’enquête, mercredi matin à Chesapeake, ne fait que démarrer, a souligné Mark Solesky, la police analysant encore la scène de crime avec l’aide de la police fédérale, le FBI.

Les forces de l’ordre ont reçu un premier appel d’urgence à 22H12 (03H12 GMT mercredi) et de premiers policiers ont pénétré quatre minutes plus tard dans le supermarché Walmart de cette ville située à 240 km au sud de la capitale Washington, a indiqué M. Solesky.

La situation a été déclarée sûre à 23H20 après un examen minutieux du magasin.

Le magasin, encore ouvert à cette heure-là, était bondé de clients avant la grande fête familiale de Thanksgiving, selon des médias locaux.