Raphaël Liégeois sera le prochain astronaute belge

Jour historique pour la Belgique ! La conférence ministérielle de l’Agence spatiale européenne (ESA) qui se déroulait du 21 au 23 novembre 2023 s’est conclue par une annonce spéciale pour notre pays puisqu’un Belge a été choisi dans la nouvelle classe d’astronaute de l’ESA (la dernière classe d’astronautes remontait à 2009 !), treize ans après le dernier vol de Frank De Winne et trente ans après la première mission de Dirk Frimout. Son nom : Raphaël Liégeois. Agé de 34 ans, ce Namurois (son nom est trompeur), marié et père de deux enfants, est professeur et chercheur à l’Université de Genève et à l’école polytechnique de Lausanne, a étudié à l’Université de Liège (un master en engineering médical et biomédical), avant d’effectuer un PhD en neurosciences, encadré par le professeur Steven Laureys, neurologue belge réputé. Il s’envola également à Singapour durant deux années pour un post-doctorat. Dans le cadre de son travail, il a développé des méthodes pour caractériser la fonction cérébrale chez des sujets sains et malades. En 2017, il avait collaboré avec la télévision locale namuroise, Canal C, dans le cadre d’un voyage à vélo de quatre mois le menant de Singapour et Namur et traversant douze pays.

« C’est une immense fierté pour la Belgique d’avoir un astronaute qui sera le meilleur ambassadeur scientifique belge pour les quinze prochaines années », s’est félicité le secrétaire d’Etat en charge de la politique scientifique, Thomas Dermine, qui soulignait également son caractère tranquille et normal. « Chaque élève belge peut s’identifier à lui, même s’il a des aptitudes extraordinaires. C’est un pur produit académique belge. Pourtant, parmi les candidats, j’ai parfois rencontré des machines. Pas lui. »