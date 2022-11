Un permis à points en Belgique? La Vivaldi n’a pas tranché

Il est beaucoup question d’instaurer un permis à points en Belgique, les partenaires Vivaldi en ont parlé mercredi mi-journée lors d’un comité ministériel restreint (kern), il n’y a pas d’accord à ce stade, les discussions se poursuivent, en intercabinets dans un premier temps. Des zones d’ombre subsistent. Il faut identfier précisément les infractions et, pour chacune d’elles, les points qui y seraient associés. Ou encore : quid des professionnels de la route ?, connaîtront-ils le même régime automatique, ou un autre adapté, avec l’intervention d’un juge ? Quelles autres mesures seront-elles mises en oeuvre qui viseront elles aussi, par ailleurs, à réduire le nombre de blessés et de morts sur la route ? Par exemple : augmentera-t-on les amendes aux abords des écoles ? Etc. Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet (Ecolo), porte le projet, avec les ministres de la Justice (Vincent Van Quickenborne, VLD) et de l’Intérieur (Annelies Verlinden, CD&V). Dans la coalition, les libéraux ne sont pas chauds, les socialistes non plus, ils s’interrogent notamment sur l’automaticité de la pénalisation dans certains cas - là toujours, un juge devrait-il intervenir ? - , considérant que le retrait de permis, in fine, peut avoir des conséquences professionnelles et familiales importantes. En fait, les bleus souhaitent se concentrer sur la lutte contre les récidives, les socialistes aussi. Donc ? Donc le projet n’est pas recalé, mais ça coince, on cogite.