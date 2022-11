Espagne – Costa Rica: Ferran Torres inscrit un penalty, les Espagnols prennent le large (3-0, direct)

Les Espagnols démarrent leur compétition contre le Costa Rica. Après la défaite des Allemands contre le Japon, la Roja peut prendre la tête du groupe et s’isoler.

L’Espagne, joue contre le Costa Rica à 17h au stade Al-Thumama de Doha. La Roja est également à la recherche de la rédemption après sa sortie prématurée face à la Russie, en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018. Et à l’instar de l’Allemagne, l’Espagne de Luis Enrique affiche un effectif rajeuni, symbolisé par le duo de médians catalans Gavi-Pedri, 18 et 19 ans. Derrière les éternels Keylor Navas (PSG), 35 ans, et Bryan Ruiz (Alajuelense), 37 ans, la ’Sele’ a triomphé contre la Nouvelle-Zélande (1-0) en barrages pour participer à son troisième mondial consécutif, mais elle fait figure de petit poucet dans un groupe E relevé.

Les compositions