Le Parlement européen ciblé par une attaque informatique après un vote sur la Russie

Le Parlement européen rassemblé en plénière à Strasbourg a voté mercredi un texte qualifiant la Russie d’État soutenant le terrorisme et ayant « recours aux moyens du terrorisme », un geste symbolique et politique.

Et cela malgré quelques réticences, comme l’avait exprimé en début de plénière l’élue écologiste Saskia Bricmont (groupe Verts/ALE, 4e groupe de l’assemblée). Son groupe avait pour consigne de voter pour le texte, mais, tout comme son co-président Philippe Lamberts, l’eurodéputée belge s’est abstenue. « J’ai des réticences sur le plan légal, en tant que colégislateur européen nous risquons d’ouvrir une brèche. Il n’y a pas de définition commune (européenne) du terrorisme. Et les crimes d’agression et crimes de guerre imputés à la Russie dans son invasion de l’Ukraine sont en eux-mêmes déjà définis dans le droit international » et permettent donc une condamnation sur des bases solides, note-t-elle.

Le site piraté

Le site web du Parlement européen, qui est réuni en plénière à Strasbourg depuis lundi et jusque jeudi, a été la cible mercredi en début d’après-midi d’une attaque informatique.

Jaume Duch, le porte-parole de l’institution, l’a annoncé sur Twitter vers 16h00, confirmant que l’accessibilité du site est perturbée. Il était en effet déjà impossible, peu avant, d’accéder aux textes votés durant la plénière, par exemple. Peu de temps après, le site était intégralement inaccessible.

«L’accessibilité du site web est actuellement impactée depuis l’extérieur à cause de niveaux élevés de trafic entrant», indique le porte-parole. «Ce trafic est lié à une attaque DDOS», soit une «attaque par déni de service distribué», visant à rendre un service indisponible en le surchargeant de requêtes. Les équipes du Parlement européen «travaillent pour résoudre ce problème aussi vite que possible».