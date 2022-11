Attentats de Bruxelles: le «petit frère du box parisien» enfin prêt à accueillir les accusés

Un box unique avec une rangée de micros devant une épaisse paroi vitrée découpée en deux endroits, au niveau des visages en station debout et en position assise. L’espace qui accueillera sept des neuf accusés des attentats de Bruxelles (les deux comparaissant libres seront installés à l’avant du box) a été présenté à la presse ce mercredi. Par rapport au précédent dispositif – des box séparés, coupés du monde –, seul le plancher a été conservé. Le SPF Justice, qui avait déjà investi 250.000 euros pour la construction du dispositif initial, a été contraint de revoir la copie en investissant environ 235.000 euros supplémentaires.

Dans un arrêt rendu le 16 septembre, la présidente de la cour avait ordonné la modification de l’espace dévolu aux accusés, donnant pour exemple le grand box utilisé lors du procès des attentats de Paris, qui concernait plusieurs personnes également jugées à Bruxelles (Mohamed Abrini, Osama Krayem, Salah Abdeslam…). Contrairement aux anciens, ce nouveau box ne contrevient plus au droit à un procès équitable, favorisant (entre autres aspects) l’échange confidentiel entre les accusés et leurs avocats. « C’est un peu le “petit frère” du box parisien, suivant en cela les recommandations très claires de l’arrêt de la présidente de la cour », souligne Luc Hennart, l’un des porte-parole de la cour d’appel dédié à ce procès hors-norme. « Il est toutefois plus vaste que celui de Paris, avec moins d’accusés à l’intérieur. » Le dispositif sécuritaire au sein du box est à la discrétion des forces de police. De deux à trois agents par accusé devraient se tenir à l’intérieur.