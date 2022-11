Incidents lors de Sporting de Charleroi-Malines: le club carolo écope d’une amende et risque plusieurs matches à huis clos

Le Sporting de Charleroi a écopé une amende de 75.000 euros de la Pro League à la suite de l’arrêt du match contre Malines, a indiqué mercredi le club carolo, qui risque en outre plusieurs matches à huis clos. Le parquet de l’Union belge de football a, selon le club, requis trois matches à huis clos dont un pour l’entièreté du stade. « Sur le plan sportif, le Sporting a également perdu 3 points précieux au classement et dans la course aux PO Europe, l’objectif assumé de la saison », ajoute le club.

Le Sporting de Charleroi a décidé de sanctionner les deux groupes de supporters à l’origine des incidents, les Storm Ultras et le Block 22, dont les représentants seront exclus pour les cinq prochains matches du club (2 à domicile et 3 à l’extérieur). Le club carolo va aussi « imposer des exclusions civiles aux auteurs identifiés des dégâts et jets d’objets » et poursuivre les auteurs identifiés personnellement au civil afin de « leur faire assumer les conséquences financières de leurs actes ».