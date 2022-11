Face à l’interdiction des brassards «One Love», le Danemark envisage de quitter la Fifa

Face aux sanctions brandies par la Fifa pour le port du brassard « One Love », certaines nations européennes pourraient faire un geste encore plus symbolique.

Le Danemark ne compte pas en rester là face aux menaces de la Fifa par rapport au brassard « One Love ». Le capitaine danois, tout comme ceux de six autres nations dont la Belgique, a été dissuadée de porter ce brassard particulier en signe d’inclusion et de soutien à la communauté LGBTQ+ au risque de se voir adresser un carton jaune. Au-delà des sanctions, la fédération danoise (DBU) regrette le timing et l’attitude de la Fifa.

« Je pense que beaucoup de mal a été fait au football. Le football c’est unir le monde, c’est une déclaration de la Fifa », a lancé Jakob Jensen, PDG de la DBU, en conférence de presse ce mercredi. « Je ne pense pas que la conférence de presse donnée par Gianni Infantino est unificatrice. J’ai été profondément déçu. »