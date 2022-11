Construire un avion suisse au Maroc, la belge Sabca le fait

Un match Belgique-Maroc ? Depuis ce 23 novembre officiellement, il y en a un qui se déroule chaque jour à Casablanca, plutôt avantageux pour les deux participants. La capitale économique du Maroc vient en effet d’inaugurer la nouvelle usine de Sabca, la très belge entreprise aéronautique installée à Bruxelles (usinage, assemblage), Louvain-la-Neuve (recherche) et à Lummen (développement). Celle-ci vient en effet d’étendre les activités qu’elle avait sur place, notamment dans la production et l’assemblage de pièces pour l’aviation (des structures métalliques et composites qui permettent d’actionner certaines parties, dont les volets d’ailes), civile et militaire mais aussi spatiale. Elle dispose depuis 2012 d’une filiale au Maroc où elle œuvre pour des clients tels qu’Airbus (A330), Dassault Aviation, Daher ou Airbus Helicopters. Une activité en expansion et qui réclamait la construction d’une usine plus grande en 2021.