Une question d’organisation et… d’épouse très compréhensive

Quand on décrypte l’agenda de supporter de Victor Pignon, on se dit qu’il faut pouvoir fameusement jongler entre vie professionnelle, vie de famille et… portefeuille personnel. « Mon épouse m’a connu quand je voyageais déjà partout », explique-t-il. « Elle connaissait dès lors ma passion mais j’ai de la chance, elle accepte alors qu’elle n’aime pas le football. Elle m’accompagne toutefois pour les matchs à Anderlecht. Pour le travail, je suis indépendant et je gère mon entreprise de construction. Mais je lève le pied progressivement pour me consacrer à l’immobilier. Pour l’aspect financier, on se fixe des budgets et on se prépare assez longtemps à l’avance, en faisant des choix. Je dis on, parce qu’on part en équipe ! »