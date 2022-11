Saga arlonaise : le curé est acquitté

L’homme d’église, âgé de 74 ans, devait répondre de faits d’abus de confiance et de fraude informatique, pour un montant total de 37.000 euros, à l’encontre d’une vieille paroissienne aujourd’hui décédée.

Il avait exposé avoir utilisé ce que la vieille dame lui avait confié pour fleurir l’église et s’acquitter des frais afférents à l’organisation des messes.

Lui soutenait avoir agi dans une relation de confiance, alors que la fidèle souhaitait qu’il retire l’argent pour elle-même, et pour faire des dons à la paroisse.

Le ministère public avait, de son côté, fait le lien entre ces retraits et des dépôts d’argent, et ce durant plus de deux ans, sur son compte privé. Il a bénéficié du doute.