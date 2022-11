Podcast – Pourquoi des migrants dorment dans la rue cet hiver

Plus de 2.000 demandeurs d’asile dorment dans les rues du Bruxelles cet hiver, et pourtant les budgets et les bâtiments pour les accueillir existent. Le problème, selon la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration Nicole De Moor, c’est le manque de personnel pour gérer les centres d’accueil. Maxime Biermé est journaliste politique et couvre la migration. Camille Petoud lui a demandé pourquoi tant de postes restent vacants dans le secteur de l’accueil des demandeurs d’asile en Belgique.

Un podcast réalisé pour Le Soir par Camille Petoud.