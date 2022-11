Suspension du prononcé pour l’ex-bourgmestre d’Ath

Il est donc définitivement reconnu coupable de détournement d’argent public à des fins personnelles et d’avoir participé à des fraudes à la domiciliation, et non coupable de faux et usage de faux. Il n’avait pas interjeté appel, mais le ministère public souhaitait voir établie cette dernière prévention.

Les faits avaient été dénoncés durant l’été 2018 par deux échevins qui avaient notamment constaté que la page Facebook du mayeur de l’époque était gérée par une société athoise de conseil en communication. Il lui était donc reproché de faire endosser les frais de gestion de son image personnelle par la Ville -il s’en défendait en soutenant qu’il s’agissait d’utiliser ces réseaux sociaux pour communiquer des informations pratiques communales.