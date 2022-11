Pourquoi la Belgique mise autant sur le spatial

Si la Belgique a obtenu un astronaute, elle ne le doit pas qu’à sa campagne de lobbying et aux aptitudes de Raphaël Liégeois, mais aussi aux investissements revus à la hausse et à sa participation financière au budget de l’Agence spatiale européenne (ESA). A l’heure où notre pays est pointé du doigt par la Commission européenne, il fait pourtant partie des bons élèves au sein de l’ESA, voulant absolument conserver son statut du plus grand des plus petits pays.