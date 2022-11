Ahmed Laaouej (PS) défend Alexia Bertrand (Open VLD) en allumant l’Europe

Pour sa première apparition au Parlement, mercredi, en commission des Finances et du Budget, en tant que secrétaire d’Etat au Budget (elle remplace Eva De Bleeker, congédiée, comme on le sait), Alexia Bertrand (Open VLD) s’est entendue dire par les représentants de la Commission européenne que les projets du gouvernement Vivaldi respectent les recommandations de l’Union seulement en partie, en fait très insuffisamment. A les entendre, nous allons au-devant de difficultés redoublées à moyen terme, certainement à l’horizon 2024, notamment vu le présumé ralentissement économique, le possible accroissement du chômage, la vraisemblable variation des taux d’intérêt, l’impact du système d’indexation des salaires. Les déficits se creuseront, l’endettement du pays restera élevé. Une avalanche de mauvaises nouvelles. Les représentants de la Commission épinglent au passage les mesures de soutien aux ménages et aux entreprises dans la crise énergétique, qui ne cibleraient pas les plus vulnérables.