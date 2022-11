Volodymyr Zelensky va s’adresser au Conseil de sécurité de l’ONU après les dernières frappes russes

M. Zelensky doit parler devant le Conseil de sécurité via une liaison vidéo vers 16h à New York (20h), ont indiqué deux diplomates à l’AFP après que le chef de l’Etat ukrainien a annoncé sur Twitter avoir « donné instruction » à son ambassadeur auprès de l’ONU, Sergiy Kyslytsya, de demander une réunion d’urgence.

« Le meurtre de civils, la destruction d’infrastructures civiles sont des actions terroristes. L’Ukraine continue d’exiger une réponse déterminée de la communauté internationale à ces crimes », a écrit le président Zelensky.

Dans la lettre transmise par Kiev au président du Conseil de sécurité, que l’AFP a consultée, l’ambassadeur Kyslytsya écrit également que la Russie « a perpétré un nouvel acte terroriste contre la population civile ukrainienne » avec les frappes de mercredi.

Ces frappes russes sur les infrastructures ukrainiennes ont entraîné des coupures massives d’électricité et d’eau, notamment dans la capitale Kiev, faisant au moins six morts, provoquant la déconnexion de trois centrales nucléaires et affectant jusqu’à la Moldavie voisine.