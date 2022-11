Ilkay Gundogan après le revers de l’Allemagne contre le Japon: «Je ne sais pas s’il y a eu un but plus facile dans cette Coupe du monde...» (vidéo)

Le sélectionneur allemand Hansi Flick a regretté un manque d’efficacité devant le but de son équipe après la défaite 1-2 contre le Japon, mercredi, dans le groupe E de la Coupe du monde. « C’est une énorme déception », a déclaré Flick à la chaîne allemande ARD. « Nous avons, à juste titre mené 1-0, c’était plus que mérité. En ce qui concerne l’efficacité, le Japon nous a clairement battus aujourd’hui. »

Ilkay Gundogan, qui avait donné l’avantage à l’Allemagne après une demi-heure, a estimé que la Mannschaft avait rendu la tâche du Japon trop simple. « Je pense surtout à ce deuxième but. Je ne sais pas s’il y a eu un but plus facile dans ce Mondial. Cela ne peut pas arriver. Devant, nous avons eu des occasions incroyables. Mais nous n’avons pas marqué ce deuxième but. »