La Bibliothèque Royale de Belgique dévoile le seul manuscrit qu’elle n’avait jamais montré

Délicatement posé sur un oreiller, le précieux manuscrit noir des Basses danses de Marguerite d’Autriche invite à la rêverie musicale depuis plus de cinq siècles, avec des titres comme La Danse de Clèves, La Marguerite ou Le Joyeux de Bruxelles. Enluminé à l’encre d’or et d’argent vers 1500, il rassemble les 58 chants et danses « likés » par la fille de Maximilien, duc de Bourgogne, roi des Romains et empereur du Saint-Empire germanique. Il n’existe plus que sept exemples au monde, de manuscrits créés sur parchemin noir. La Bibliothèque Royale de Belgique (KBR) en possède un. Ce joyau sera pour la première fois exposé aux yeux du public les 3 et 4 décembre.