Vincent Kompany au Qatar pour soutenir les Diables rouges à la Coupe du monde: «On va dépendre de nos icônes dans ce tournoi» L’ancien capitaine de l’équipe nationale estime que les Diables devront s’appuyer sur leurs stars et leur expérience pour aller le plus loin possible dans ce Mondial.

Publié le 23/11/2022

Vincent Kompany vivra la Coupe du monde des Diables rouges en tant que supporter. Pour l’entrée en lice de la Belgique, l’ancien défenseur est d’ailleurs présent au Qatar pour soutenir ses anciens équipiers, mais aussi en tant que consultant pour la BBC. De quoi avoir un regard attentif sur l’équipe de Roberto Martinez. « Je pense qu’on a une équipe qui dépendra un peu plus qu’avant de la forme des joueurs pendant le tournoi », a lancé Kompany au micro de la RTBF peu de temps avant Belgique – Canada. « On va dépendre de nos icônes dans ce tournoi. J’espère qu’ils pourront grandir au fil des matches et nous offrir de bons moments. »

Face aux Canadiens, Kompany est plutôt confiant pour les Diables. « On a toujours répondu présent dans les matches où on était favoris. Ça m’étonnerait qu’on soit surpris comme on l’a déjà été quelques fois dans cette Coupe du monde. Je pense qu’on n’aura pas trop dur en phase de groupes. »