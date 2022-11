Inscription d’un bébé né sous GPA: acquittement pour le bourgmestre de Flobecq

Le bébé avait été conçu à partir du sperme d’un des deux papas, et était né d’une mère porteuse canadienne. Le 3 juillet 2017, à l’âge d’un mois, la fillette était arrivée en Belgique avec ses pères, dotée d’un passeport canadien et d’un visa de trois mois. Le lendemain, les papas s’étaient rendus aux bureaux de l’État civil de leur commune, à Flobecq, pour faire enregistrer l’enfant dans le registre de la population. Puisqu’il s’agissait du premier cas se présentant à lui, le mayeur avait interrogé le parquet, qui avait mis un long délai avant de se prononcer en défaveur de l’inscription. Dans l’attente, le visa de la petite allait expirer, aucune solution ne se dessinait, et Philippe Mettens s’était trouvé face à un cas de conscience. Se basant sur l’article 8 du code de la nationalité, qui précise qu’un enfant né de père belge est belge, il avait inscrit l’enfant. Cet acte lui a valu un cauchemar judiciaire de cinq ans.

Le parquet a d’abord tenté de faire annuler l’acte, par le biais d’une action au civil ; il l’a obtenu en première instance, mais la cour d’appel a décidé, en avril 2021, que l’acte était bien légal. Le bourgmestre s’est ensuite retrouvé, à l’automne dernier, devant le tribunal correctionnel de Tournai -siégeant à trois juges- pour faux et usage de faux, faux en informatique et hacking avec une intention frauduleuse. Il a été acquitté de toutes les préventions.