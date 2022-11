N’avalez pas n’importe quelle vitamine vendue en ligne

Il y a bien longtemps que le Black Friday, programmé cette année ce vendredi 25 novembre, ne concerne plus exclusivement les équipements électroniques (et le canal de vente en ligne). Ainsi cette période de promotions concerne-t-elle aussi largement les compléments alimentaires. Les offres de cure de sels minéraux et de complexes vitaminés à prix sacrifiés foisonnent en ce moment sur le web. Tant mieux pour le portefeuille des consommateurs. Mais gare quand même à leur santé. Car certaines capsules, poudres et boîtes de comprimés qu’on peut acheter sur le net peuvent contenir des substances interdites et présenter des dangers. Tel est le message d’avertissement que l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) lance au grand public.