La Star Academy a montré l’autre visage de la génération TikTok

Pendant six semaines, la « Star Academy » a remis au goût du jour la téléréalité musicale. Le public a répondu présent, à un niveau moindre que pour les premières éditions. Mais suffisant pour que TF1 annonce déjà des prolongations en 2023.

La scène se passe sur le plateau de Quotidien, lundi soir. Il y a là Aymeric Caron, député NUPES, venu défendre sa proposition d’interdiction de la corrida et François Gemenne, membre du GIEC, politologue, de retour de la COP27. Pas ceux qu’on solliciterait d’emblée sur leur favori pour la finale de la Star Academy. Eux n’ont pas fait leur choix, contrairement à Yann Barthès qui, pour le deuxième lundi de suite, crie haut et fort sa préférence. C’est la règle du genre : dans le talk-show de TMC qui draine chaque soir presque deux millions de téléspectateurs français, les débats traitent, sur un pied d’égalité, du réchauffement climatique et de la finale de la Star Academy.