La Chambre propose de réduire de 5,3% la dotation aux partis

A l’occasion de l’accord budgétaire de mi-octobre, le gouvernement fédéral a, on le sait, décidé de réduire le salaire de ses ministres de 8 %. Et il encourageait dans le même élan la Chambre à geler les dotations aux partis au niveau de ce mois de septembre, soit une économie de 1,998 million en 2023 et autant en 2024 (déjà budgétée). Et il ajoutait : « Il est également confirmé que la réforme du système de financement des partis sera poursuivie, comme l’a décidé la Chambre, notamment au travers d’un renforcement de la transparence des revenus et des dépenses et du contrôle de ceux-ci. »