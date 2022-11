A Schaerbeek, pour les réfugiés, le camp de la honte

Plus de 700 personnes dorment dans un bâtiment à l’origine prévu pour accueillir des réfugiés ukrainiens. La bourgmestre Cécile Jodogne veut mettre le fédéral face à ses responsabilités.

Faute de place dans les centres Fedasil, plus de 2.000 demandeurs de protection temporaire ont été laissés à la rue par les autorités. Environ 700, principalement des Afghans et des Burundais, ont trouvé refuge à Schaerbeek, rue des Palais. Mercredi dans la presse, puis jeudi matin en conférence des bourgmestres bruxellois, la bourgmestre a appelé à la mobilisation. Cécile Jodogne exige que la secrétaire d’Etat, Nicole de Moor (CD&V) « prenne ses responsabilités et présente des solutions concrètes. […] Une cellule opérationnelle d’urgence doit être mise sur pied d’ici la fin de la semaine. »