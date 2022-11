Un nouveau Belge dans l’espace: une première mission vers l’ISS envisageable entre 2026 et 2030

La Belgique s’est trouvée un nouveau héros. Raphaël Liégeois a été choisi par l’ESA pour devenir le troisième astronaute belge, après Dirk Frimout et Frank De Winne.

Le premier vol dans l’espace du nouvel astronaute belge Raphaël Liégeois pourrait être réalisé entre 2026 et 2030, sans doute vers la Station spatiale internationale (ISS), a indiqué mercredi le lauréat, à la suite de sa nomination par l’Agence spatiale européenne (ESA).

«La première mission pourrait être au plus tôt en 2026, mais on est cinq (dans la nouvelle classe d’astronautes de carrière, NDLR), donc ça pourrait être 2030», a indiqué le scientifique de 34 ans, nommé par l’ESA aux côtés de la Française Sophie Adenot, de l’Espagnol Pablo Alvarez Fernandez, de la Britannique Rosemary Cougan et du Suisse Marco Sieber.

« Façonner un monde de demain qui serait meilleur »

«Je suis très heureux et très fier d’avoir été invité à devenir astronaute. Très chanceux aussi d’être entouré de tous ces candidats. La sélection a vraiment été une aventure exceptionnelle ; voir cet enthousiasme de milliers de candidatures européennes, c’était complètement dingue», a ajouté Raphaël Liégeois. Pas moins de 22.000 aspirants s’étaient portés candidats au poste d’astronaute de carrière à l’ESA. «Je me suis engagé dans la carrière scientifique pour façonner un monde de demain qui serait meilleur, et c’est aussi pour cela que j’ai postulé au poste d’astronaute», a ajouté le docteur en neurosciences.