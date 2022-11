«Dans le foot, c’est fini les matches faciles»: Thibaut Courtois réagit après Belgique-Canada (1-0), «notre groupe est sous-estimé»

« Débuter, dans chaque Coupes du monde, c’est toujours compliqué », a d’abord lancé Thibaut Courtois. « On voit l’Allemagne, l’Argentine, toutes des équipes qui ont perdu leur premier match. Le Canada était une bonne équipe, bien organisée, ils ont bien pressé, ils ont bien joué. Chez nous, il y avait toujours un homme libre mais on ne l’a pas trouvé, on doit améliorer ce point car on s’est mis dans les difficultés. »

« Notre groupe est sous-estimé », affirme alors le gardien des Diables, auteur d’une performance 5 étoiles. « Mais commencer avec les 3 points, c’est bien, car si tu gagnes dimanche lors du prochain match [contre le Maroc, à 14 heures, NDLR], tu te qualifies. »