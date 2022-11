Michy Batshuayi: «Roberto Martinez a crié dans le vestiaire»

Les Diables rouges ont vécu une entrée en lice compliquée à la Coupe du monde. La Belgique s’est certes imposée 1-0 face au Canada, mais sans convaincre tellement l’adversaire avait les occasions de passer devant au marquoir.

« On savait que ça allait être difficile, c’est un premier match », a réagi le buteur Michy Batshuyai à l’issue de la rencontre au micro de la RTBF. « On va regarder quels étaient nos points négatifs pour s’améliorer et être plus fort pour les prochains matches. » Il estime que ce qu’il a manqué à la Belgique aujourd’hui était de mettre plus de goals. « On avait de belles contre attaques et il y avait des espaces, on aurait pu plus concrétiser », indique l’attaquant.