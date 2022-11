«Peut-être que j’ai été choisi à cause de mon nom»: De Bruyne ne comprend pas son titre d’homme du match

Les Diables rouges n’ont pas brillé face au Canada, mais repartent avec les trois points de la victoire. L’unique but de la rencontre est tombé en toute fin de première période des pieds de Michy Batshuayi. Pour le reste, la Belgique n’a pas montré grands choses. Au plus grand désarroi de Kevin De Bruyne.

« On doit essayer de jouer et parfois, on a peur, je ne sais pas pourquoi… », a lancé le milieu de terrain assez perplexe. « Je pensais qu’il y avait des espaces au niveau du milieu de terrain normalement. Il fallait jouer court pour passer le pressing mais… On n’a pas vu notre jeu en 1re période, pas du tout, et juste parfois en 2e. »