La Belgique s'impose face au Canada: la victoire qui ne rassure pas

Plus battue en phase de groupe depuis la World Cup 1994 face à l’Arabie du slalomeur Al Oweiran (1-0), l’équipe nationale belge n’est pas passée loin de la correctionnelle après une première période tout bonnement catastrophique, il n’y a pas d’autre mot. Mais grâce à un but de Batshuayi tombé du ciel et à un Courtois impeccable, elle a pu préserver ce brevet d’invincibilité pour le porter à huit victoires et cinq partages.

Après la piètre prestation de vendredi en Égypte (2-1), les Belges n’ont pas réussi à décoller face à des Canadiens plus résolus qu’eux. Mais la chance et le métier ont assuré trois points dont ils n’ont vraiment pas à être fiers.