«Une entrée en lice par la petite porte», «Une victoire aussi laide que précieuse»: la presse étrangère loin d’être convaincue par la Belgique face au Canada

En France d’abord, L’Équipe pointe le « réalisme » des Diables. « Après la chute de l’Argentine contre l’Arabie Saoudite (1-2) et celle de l’Allemagne contre le Japon (1-2), la Belgique a sérieusement tremblé à son tour, mais a fini par battre à l’expérience, et un brin de chance, une sélection du Canada séduisante et sans complexe. » L’homme du match ? « Thibaut Courtois qui sauve les meubles. »

« La Belgique peut pousser un gros ouf de soulagement, loin d’être impériale face au Canada », titre de son côté Eurosport France, estimant que notre pays est entré « par la petite porte » dans ce Mondial. « Opposés à une séduisante équipe du Canada, qui méritait bien mieux, les Diables rouges n’ont pas du tout convaincu. Mais ils ont quand même trouvé le moyen de l’emporter, s’en remettant aux exploits de Thibaut Courtois, qui a notamment stoppé un penalty, et à un but contre le cours du jeu de Michy Batshuayi. Malgré sa terne prestation, la Belgique est déjà en ballottage favorable dans son groupe F, grâce au nul entre la Croatie et le Maroc. La bonne affaire, donc. »

« Jouer avec Courtois est un gros avantage »

Du côté de la BBC, on parle d’une victoire « laborieuse » et « chanceuse » pour la Belgique. « Ils peuvent remercier la mauvaise finition du Canada. La Belgique possède encore un glorieux talent en la personne de Kevin de Bruyne et un gardien de classe mondiale en la personne de Courtois, mais elle a semblé fatiguée, blasée et désespérément vulnérable au rythme et à l’énergie du jeu offensif du Canada. » Le DailyMail salue de son côté l’« époustouflante » équipe canadienne qui a « écrasé la Belgique par sa détermination à la presser ». « La question désormais en Belgique est de savoir si ce genre de performance – d’une génération autrefois dorée se réunissant pour sa dernière chance de gloire – équivaut à une équipe vieillissante et inadéquate. »

En Espagne, on souligne principalement la prestation de Thibaut Courtois, gardien du Real Madrid. « Jouer avec Thibaut Courtois est un gros avantage », titre à ce propos Marca. « L’une des clés pour pouvoir faire quelque chose dans un tournoi comme la Coupe du monde est que, dans un mauvais jour, on est capable de résoudre le problème à son avantage. C’est ce que la Belgique a fait contre le Canada. Les Européens ont fait juste assez, mais la différence de niveau entre les deux équipes a été décisive. »

« La Belgique souvent débordée »

« La Belgique ne plaît pas, mais gagne », écrit de son côté le quotidien italien Gazzetta dello Sport. « Il y a des victoires claires et indiscutables. Et d’autres qui sont aussi laides que précieuses. Le succès de la Belgique entre dans cette deuxième catégorie. »