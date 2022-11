Crise de l’accueil: le Palais des libertés, un nouveau parc Maximilien à huis clos

C’est l’histoire d’une bourgmestre qui s’était accordé une semaine de vacances mi-octobre. A peine partie, elle apprenait que 200 migrants s’étaient installés illégalement dans l’un des bâtiments de sa commune. Le lieu était inhabité depuis plus de dix ans. Les travaux de rénovation venaient de commencer afin d’accueillir jusqu’à 350 réfugiés ukrainiens. Fâcheux mais plus ou moins gérable… Un mois plus tard, Cécile Jodogne (Défi) car c’est d’elle qu’il s’agit, découvrait stupéfaite que le Palais des libertés à Schaerbeek hébergeait désormais plus de 700 Afghans, Burundais… Sept cents demandeurs d’asile, qui disposent pour une écrasante majorité du précieux sésame délivré par l’Office des étrangers. Il garantit que l’Etat fournisse : un toit, de la nourriture et des soins. Un droit que l’Etat ne respecte plus. Il a d’ailleurs été condamné 7.000 fois par les tribunaux belges. Et 148 fois, rien que la semaine dernière par la Cour européenne des droits de l’homme.