Roberto Martinez sur la prestation des Diables rouges: «Est-ce que je suis choqué par notre match? Non»

« Techniquement, c’était notre pire match dans un grand tournoi. Mais il n’est pas si mauvais que cela puisqu’on a finalement gagné. Une victoire quand vous jouez mal, ça n’arrive pas juste par hasard. On a eu un peu de chance, mais on a tenu, récoltant même une clean sheet grâce notamment au penalty arrêté par Thibaut Courtois. » analyse ainsi Roberto Martinez.

L’Espagnol a également évoqué la prestation du Canada et de ses remplaçants : « J’ai beaucoup de respect pour cette équipe du Canada. Ils ont montré une belle dynamique, de l’agressivité. Ils ont livré un super match. De notre côté, il manquait plusieurs éléments. Je veux noter l’impact des joueurs entrés, Amadou Onana et Thomas Meunier. Ils ont apporté un plus physiquement. Un match, ce n’est pas simplement onze joueurs, mais bien seize. On s’est adapté au match et on a trouvé une manière de mériter la victoire. »

Il ajoute ensuite : « Est-ce que je suis choqué par notre match ? Non. C’est un format de compétition différent, vous n’avez pas trois semaines pour vous préparer, vous n’avez que quelques jours. Vous devez saisir toutes les opportunités, on l’a fait ce soir. Sans être vraiment nous-mêmes, on a gagné. Une clean sheet face à une belle équipe comme ça, c’est une satisfaction. Ils attaquent tous, ils défendent tous. C’est impressionnant. »