Chine: le nombre de cas Covid a atteint un nouveau record

Le nombre quotidien de cas covid a atteint un nouveau record en Chine, ont annoncé jeudi les autorités qui s’efforcent d’endiguer la propagation du virus en procédant à des confinements stricts, des tests de masse et à des restrictions de voyage.

La Chine a répertorié 31.444 nouveaux cas locaux mercredi, dont 27.517 sont asymptomatiques, a indiqué le ministère de la Santé. Ces nouveaux chiffres sont supérieurs aux 29.317 infections locales enregistrées à la mi-avril, lorsque Shanghai — la troisième ville la plus peuplée du monde — était sous confinement et que ses habitants avaient du mal à acheter de la nourriture et à accéder aux soins médicaux.