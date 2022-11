Hadja Lahbib revient sur sa discussion avec le président de la Fifa: «J’ai marqué mon goal»

En visite au Qatar, Hadja Lahbib, la ministre belge des Affaires étrangères, a porté un brassard « One Love » face à Gianni Infantino. Elle a rappelé l’attachement de la Belgique aux droits humains.

Un brassard « One Love » au bras, la ministre belge des Affaires étrangères a tenu sa promesse : réaffirmer l’attachement de la Belgique aux droits des LGBTQIA+ lors de son voyage au Qatar. « J’ai marqué mon goal, j’espère que les Diables vont marquer le leur », priait Hadja Lahbib (MR) avant la rencontre Belgique-Canada. « Les droits humains ne sont pas politiques, ils sont universels. Le foot est un sport populaire qui porte des valeurs de diversité, de solidarité. » Dans les tribunes du stade, elle s’est entretenue avec le président de la Fifa au lendemain de l’interdiction du port du brassard pour les joueurs. « Gianni Infantino m’a expliqué pourquoi il a pris cette décision. Il craint que des tas de messages se transmettent par terrains interposés et je le comprends très bien. Il pense que c’est un message politique et moi je pense que c’est un message universel mais je respecte son point de vue. Nous nous sommes tout à fait entendus. Ça a été très cordial.