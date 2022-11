Des chercheurs belges découvrent un traitement contre les mélanomes résistants

L’équipe du chef du département d’Oncologie médicale à l’UZ Brussel, Bart Neyns, a testé un nouveau traitement expérimental contre les mélanomes résistants. L’essai clinique consistait à injecter dans la tumeur des cellules dendritiques (qui aident le système immunitaire à attaquer et à rendre inoffensives les cellules cancéreuses) ainsi qu’un agent synthétique supplémentaire de renforcement du système immunitaire. Les résultats concluants ont signé la poursuite de l’essai l’an prochain, annonce l’hôpital universitaire jeudi.

L’essai clinique s’est concentré sur des patients atteints de mélanome présentant des métastases dans la peau et des ganglions lymphatiques dans lesquels on pouvait facilement injecter un produit. Chez deux des huit patients, toutes les métastases ont disparu. Chez un autre patient, les cellules tumorales ont disparu de la lésion injectée et le diamètre des métastases restantes a diminué de plus de la moitié, et ce après seulement 12 semaines de traitement.