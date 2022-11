La biodiversité s’épanouit sous la banquise (vidéo)

Malgré des conditions de vie extrêmes, d’incroyables espèces de toutes les formes et de toutes les couleurs peuplent les eaux glacées de l’Arctique.

En partenariat avec «The Explorers», «Le Soir» propose à ses lecteurs de découvrir l’inventaire du patrimoine naturel, culturel et humain de la Terre.

Retrouvez une sélection de vidéos de «The Explorers» via la rubrique «Planète» sur le site du «Soir» et son application.