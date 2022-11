Suisse – Cameroun: un tempo assez lent mais pas mal d’occasions (direct, 0-0)

Le premier match de ce jeudi offre un duel entre la Suisse et le Cameroun, deux membres du groupe G, au Stade Al-Janoub d’Al-Wakrah. Au Qatar, la Nati compte faire bien mieux que lors du Mondial russe, où elle avait été sortie dès les huitièmes de finale par la Suède. Pour ce faire, les Helvètes se reposent notamment sur le défenseur Manuel Akanji (Manchester City) et sur le milieu de terrain Granit Xhaka (Arsenal), très en forme depuis le début de la saison avec les Gunners. Du côté du Cameroun, les Lions indomptables n’ont plus disputé une Coupe du monde depuis le rendez-vous de 2014, où ils avaient enregistré trois défaites. Le Malinois Samuel Oum Gouet et ses coéquipiers font figure de petit Poucet.

